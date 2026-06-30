Тарасова с возмущением отреагировала на ограничения при допуске российских фигуристов

Тарасову возмущает половинчатость такого решения. Во-первых, россияне будут выступать без флага и гимна, во-вторых, поначалу они получат минимальные квоты из-за нулевого рейтинга. Так, на чемпионатах мира и Европы Россия сможет выступить по одному участнику (паре) в каждом виде соревнований, а на этапах Гран-при россиян не будет вовсе. Только в случае снятия кого-то из заявленных участников их смогут заменить Петр Гуменник и Аделия Петросян, заработавшие рейтинговые баллы на Олимпиаде.

«Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране. Теперь они ее исправляют, но делают это как могут», — сказала Тарасова.

ISU, объединяющий под своей эгидой фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек, допустил россиян как в личных, так и в командных соревнованиях.