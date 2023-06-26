Подростка-паркурщика задавило бетонной плитой под Красноярском

Трагедия произошла в селе Сушиновка Уярского района. Дети решили поиграть в заброшенном доме, что и привело к несчастному случаю.

Двое 14-летних подростков забрались в покинутое здание. Один из них решил прыгнуть с бетонной плиты. Это привело к обрушению конструкции, которая и придавила ребенка. Он в результате получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов. Это случилось в субботу, 24 июня. На следующий день мальчик скончался в медицинском учреждении.

«Прокуратура Уярского района организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка», - сообщили представители данного ведомства.

Эту информацию привели РИА Новости. По данным правоохранителей, семья, где воспитывался ребенок, характеризуется положительно. Сам погибший занимался паркуром, то есть прыжками через различные препятствия. Здание, где произошло ЧП, стоит заброшенным уже на протяжении десяти лет.