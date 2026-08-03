Подростки избежали СИЗО за подготовку к массовым убийствам в школе

В Кемеровской области расследуют дело о подготовке массового убийства в школе, пишет VSE42.Ru . По данным следствия, двое несовершеннолетних из Киселевска планировали взорвать и обстрелять учебное заведение, распределяя между собой роли и обсуждая детали нападения.

Киселевский городской суд избрал меру пресечения двум подросткам, которых обвиняют в приготовлении к массовому убийству. По версии следствия, юноши намеревались атаковать одну из городских школ с использованием самодельной взрывчатки и огнестрельного оружия.

Как сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, несовершеннолетние детально обсуждали предстоящий сценарий: распределяли обязанности и планировали последовательность действий. Тяжесть инкриминируемого преступления заставила обвинение ходатайствовать о домашнем аресте — сторона опасалась, что фигуранты могут скрыться.

Однако суд счел такую меру чрезмерной и избрал запрет определенных действий сроком на два месяца — до 29 сентября 2026 года. Подросткам ограничили общение, свободу передвижения и доступ к интернету. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.