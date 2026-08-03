«Он дарил Петербургу вечную солнечную весну»: умер художник Павел Еськов

На 46-м году жизни скончался художник Павел Еськов. О его смерти сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников в своем телеграм-канале, пишут «Известия».

Павел Васильевич Еськов родился в 1981 году и был членом союза с 2009 года. За свою недолгую, но яркую творческую жизнь он успел оставить заметный след в российском и мировом искусстве.

Еськов родом из Ленинграда. Он окончил Академию художеств имени Репина. Его художественный стиль сочетал академический реализм и трепетный импрессионизм.

Особое место в творчестве мастера занимал Петербург в солнечных лучах — эти работы стали его визитной карточкой. Коллекционеры из России, Китая, Великобритании и США высоко ценили его полотна, которые пронизаны светом и воздухом.

За свою карьеру Еськов участвовал более чем в 100 выставках, был лауреатом престижных конкурсов и занимался преподавательской деятельностью, передавая свой опыт молодому поколению. Память о нем сохранится в его картинах, которые продолжат радовать зрителей по всему миру.

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