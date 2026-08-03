«Он дарил Петербургу вечную солнечную весну»: умер художник Павел Еськов
iz.ru: умер художник Еськов, известный своими солнечными пейзажами Петербурга
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
На 46-м году жизни скончался художник Павел Еськов. О его смерти сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников в своем телеграм-канале, пишут «Известия».
Павел Васильевич Еськов родился в 1981 году и был членом союза с 2009 года. За свою недолгую, но яркую творческую жизнь он успел оставить заметный след в российском и мировом искусстве.
Еськов родом из Ленинграда. Он окончил Академию художеств имени Репина. Его художественный стиль сочетал академический реализм и трепетный импрессионизм.
Особое место в творчестве мастера занимал Петербург в солнечных лучах — эти работы стали его визитной карточкой. Коллекционеры из России, Китая, Великобритании и США высоко ценили его полотна, которые пронизаны светом и воздухом.
За свою карьеру Еськов участвовал более чем в 100 выставках, был лауреатом престижных конкурсов и занимался преподавательской деятельностью, передавая свой опыт молодому поколению. Память о нем сохранится в его картинах, которые продолжат радовать зрителей по всему миру.
Ранее стало известно о смерти актрисы Наталии Дончевой.