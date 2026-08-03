«У него все хорошо, насколько это возможно в СИЗО»: как живет в «Бутырке» бывший муж Лерчек?

Напомним, экс-мужа онкобольной Валерии Чекалиной признали виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более ₽250 млн. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. После оглашения приговора его направили в СИЗО-2 «Бутырка», где он сейчас и находится.

В интервью Super юрист Третьяков отметил, что с Чекалиным в целом все в порядке — «у него все хорошо, в той мере, в которой может быть в СИЗО». Бывший муж Лерчек находится под стражей с 13 апреля.

Накануне суд вынес приговор и самой Чекалиной. Ей назначили пять лет лишения свободы условно и многомиллионный штраф.

Ранее сообщалось, что гособвинение будет добиваться ужесточения наказания для Валерии Чекалиной.