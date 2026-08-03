В Совфеде оценили шансы на сближение Европы с Россией после выборов в Германии и Франции

Осенью 2026 года в Германии пройдут региональные выборы, а во Франции в апреле 2027-го состоятся президентские выборы. Может ли смена власти в ключевых европейских странах изменить их отношение к России и привести к ослаблению санкционного давления, в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Политическая карта Европы может серьезно измениться в ближайший год. В Германии, которая остается локомотивом европейской экономики, осенью 2026 года пройдут выборы в трех федеральных землях. Во Франции в апреле 2027 года состоятся президентские выборы, где, по прогнозам, серьезные шансы имеют правые силы. По словам сенатора Косачева, многое зависит именно от того, как будут развиваться события в этих двух странах. Возможный приход к власти более правых, радикальных и менее проевропейских сил может означать серьезные потрясения для Евросоюза и евроатлантической солидарности.

«На протяжении ближайшего года действительно могут произойти серьезные перемены. К власти могут прийти более правые, более радикальные, менее проевропейские силы. Это будет означать достаточно серьезные потрясения для Европейского союза и для так называемой евроатлантической солидарности», — заявил Константин Косачев.

Однако, по его оценке, эти перемены вряд ли приведут к быстрому улучшению отношений с Россией. Причина — жесткий антироссийский консенсус, сложившийся в Евросоюзе за последние годы. Сенатор подчеркнул, что даже если в Германии или Франции произойдут серьезные изменения, они затронут прежде всего внутреннюю политику и будущее европейской интеграции, а не отношения с Москвой.

«Я не готов давать оптимистичные прогнозы, потому что в Евросоюзе сложился жесточайший антироссийский консенсус. Если изменения будут происходить, то, скорее, не в плане отношений с Россией, а в плане того, как выстраивать будущую европейскую интеграцию. В этом смысле могут начаться дезинтеграционные процессы», — пояснил сенатор.

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При этом Косачев допустил, что новое руководство стран ЕС может пересмотреть объемы поддержки Украины — этот вопрос, по его словам, будет серьезно обсуждаться. Однако прогнозировать быстрое потепление в отношениях с Россией не стоит.

«Увы, вряд ли можно прогнозировать какое-то быстрое потепление или нормализацию отношений с Россией. Слишком высока инерция в действиях европейских политиков и в том наборе санкционных мер, которые принимались в последние годы. Счет санкционных пакетов идет уже на третий десяток. Это означает, что быстрых поворотов здесь ждать совершенно точно не приходится», — резюмировал Константин Косачев.

Таким образом, осень 2026 года может стать временем больших решений для Европы, но не для российско-европейских отношений. Смена власти в ключевых странах способна изменить внутренний ландшафт ЕС и повлиять на поддержку Украины, однако антироссийские санкции, по оценке сенатора, останутся в силе как минимум в среднесрочной перспективе.

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