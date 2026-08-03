Сердце останавливается за секунды: кардиолог Рогачев предупредил о смертельной ошибке на пляже

Смертельные случаи на водоемах летом происходят не только из-за того, что люди не умеют плавать. Даже у здорового человека резкое погружение в холодную воду может спровоцировать остановку сердца. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Александр Рогачев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал главную ошибку, которая стоит жизни, и объяснил, как избежать трагедии.

Когда в жаркий день человек с разбегу ныряет в прохладную воду, организм получает удар, сравнимый с экстремальной нагрузкой на сердце. По словам кардиолога, резкая остановка сердца после купания чаще всего связана не с самой водой, а с внезапным изменением температуры и реакцией сосудов.

«При погружении в холодную воду происходит так называемый „холодовой шок“: сосуды резко сужаются, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, меняется работа вегетативной нервной системы. У людей с заболеваниями сердца или скрытыми нарушениями ритма это может спровоцировать опасную аритмию. Резкий перепад температуры вызывает дополнительный стресс для организма: сердце вынуждено работать интенсивнее», — объяснил Рогачев.

Особую опасность представляет не только само погружение, но и то, что человек делает после выхода из воды. Именно эта ошибка, по словам врача, чаще всего приводит к трагедии.

Главная ошибка: резкий перепад температуры

Кардиолог предупредил, что выходить из воды и сразу начинать активно двигаться, садиться под раскаленное солнце или, что еще хуже, «согреваться» алкоголем — смертельно опасно. Организм после холодной воды нуждается в постепенном восстановлении, а резкий контраст создает колоссальную нагрузку на сосуды и сердце.

«После купания организму необходимо время, чтобы постепенно восстановить нормальную температуру и работу сердечно-сосудистой системы. Важно спокойно выйти из воды, вытереться, согреться естественным способом и избегать резких температурных воздействий», — подчеркнул Рогачев.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Кто в группе риска

Особую осторожность нужно соблюдать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма. Также в группе риска — люди с повышенным уровнем холестерина, сахарным диабетом и те, у кого в семье были случаи внезапной сердечной смерти.

«Важно понимать: некоторые заболевания могут долго протекать без выраженных симптомов. Поэтому человек может чувствовать себя хорошо, но при экстремальной нагрузке организм способен отреагировать непредсказуемо», — предупредил кардиолог.

Первая помощь: что делать, если человеку стало плохо

Если после купания у человека закружилась голова, он потерял сознание или жалуется на резкую слабость, медлить нельзя. Врач назвал алгоритм действий, который может спасти жизнь.

«Если человек потерял сознание, нужно проверить дыхание и наличие признаков кровообращения. При отсутствии нормального дыхания необходимо немедленно вызвать скорую помощь и начать сердечно-легочную реанимацию, если есть навыки ее проведения. Если человек в сознании, его нужно уложить, обеспечить доступ воздуха, согреть и не давать резко вставать. Головокружение после купания может быть связано с перепадом давления или нарушением ритма сердца, поэтому даже после кратковременного ухудшения самочувствия желательно обратиться за медицинской консультацией», — рассказал Александр Рогачев.

Холодный энергетик на раскаленном пляже может стать смертельно опасным — кофеин в жару заставляет сердце биться чаще на фоне обезвоживания, что способно спровоцировать аритмию даже у молодых и внешне здоровых людей.