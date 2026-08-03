В Подмосковье возможностью проверить здоровье в парках воспользовались почти 3,5 тыс. жителей

С начала лета 2026 года в акции «Проверь свое здоровье в парке» приняли участие более 3,3 тыс. жителей Подмосковья старше 18 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В течение всего лета наши врачи работают в парках региона, чтобы у жителей была возможность проверить свое здоровье, не посещая поликлинику», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в минувшие выходные, 1 и 2 августа, здоровье проверили 328 пациентов, выездные медицинские бригады работали в 17 городских округах. Специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. При необходимости пациентов направляют в поликлинику для дополнительного обследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.