Ребенок умер спустя 9 лет комы из-за съеденного сыра

В Италии ушел из жизни 13-летний мальчик, который провел в коме почти девять лет. Причиной стало тяжелейшее отравление сыром из сырого молока — бактерия Escherichia coli вызвала у ребенка синдром, приведший к параличу, слепоте и необратимому поражению мозга. О смерти сына сообщил его отец, передает aif.ru со ссылкой на RMF24.

Житель итальянского города Коредо, что в провинции Тренто, потерял сына спустя долгие годы борьбы. Маттиа Маэстри умер в возрасте 13 лет — почти девять из них он провел в коме после злополучного ужина в 2017 году. Тогда четырехлетнему мальчику дали сыр из непастеризованного молока, зараженный опасной бактерией Escherichia coli.

Вскоре у ребенка разболелся живот, состояние стремительно ухудшалось. Врачи диагностировали гемолитико-уремический синдром — болезнь, которая нанесла тяжелый урон нервной системе. Мальчик потерял зрение, оказался парализован, страдал от эпилептических приступов и в конечном итоге впал в кому.

Все эти годы родные не переставали верить в чудо и надеялись на пробуждение. Отец мальчика, Джованни Баттиста Маэстри, после смерти сына поблагодарил всех, кто поддерживал семью весь этот долгий и мучительный путь.