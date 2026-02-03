Подросток-рецидивист из Петербурга получил 8 лет колонии за серию жестоких сексуальных преступлений

Как следует из материалов дела, 19 июля прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попытался изнасиловать женщину 1966 года рождения в продуктовом магазине. Его остановила сработавшая сигнализация. Не успокоившись, он напал на другую потерпевшую, девушку 2003 года рождения, а затем совершил насильственные действия в отношении третьей жертвы. В суде подсудимый вину не признал. Одну из потерпевших он якобы не трогал, а происшествие с другой назвал «добровольным» и оцененным в 6 тысяч рублей. Суд счел эти доворы несостоятельными. Учитывая, что подросток уже был ранее осужден Красносельским судом в ноябре 2023 года и на основании правил сложения приговоров, ему было назначено окончательное наказание. Он проведет 8 лет в воспитательной колонии. Как ранее сообщалось, поводом для возбуждения дела стало заявление 22-летней гражданки Узбекистана. Она рассказала, что неизвестный напал на нее со спины, использовал перцовый баллончик, затащил в заросли у дома на улице Массальского, столкнул в яму и надругался над ней. Крики девушки услышал прохожий, который и вызвал полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался несовершеннолетний, ранее судимый за разбой, грабеж и хулиганство.