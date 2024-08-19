Подросток умер на пороге магазина в Подмосковье, надышавшись освежителем воздуха

Пятнадцатилетний подросток скончался на пороге магазина, сообщает Regions со ссылкой на источник.

По информации издания, трагедия случилась в субботу. Школьник гулял с друзьями по городу, а затем решил купить освежитель воздуха. Уже на выходе из торговой точки юноша вдохнул аэрозоль. Ему резко стало плохо. Он потерял сознание.

Друзья школьника вызвали скорую помощь, однако подросток скончался еще до приезда врачей.

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