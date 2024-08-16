В Подмосковье умер годовалый ребенок, выпивший растворитель для краски — СМИ
РЕН ТВ: в Подмосковье годовалый ребенок выпил растворитель для краски и умер
Фото: [медиасток.рф]
Годовалый мальчик умер после того, как выпил растворитель для краски. Трагедия случилась в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, ребенок нашел бутылку с едким веществом на балконе. Малыша экстренно госпитализировали с химическим ожогом пищевода, однако медикам не удалось его спасти.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, по какой причине родители не уследили за ребенком.
Ранее сообщалось, что в дачном доме в Подмосковье нашли изрубленное тело пенсионерки.