В Подмосковье умер годовалый ребенок, выпивший растворитель для краски — СМИ

Годовалый мальчик умер после того, как выпил растворитель для краски. Трагедия случилась в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ .

По информации издания, ребенок нашел бутылку с едким веществом на балконе. Малыша экстренно госпитализировали с химическим ожогом пищевода, однако медикам не удалось его спасти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, по какой причине родители не уследили за ребенком.

Ранее сообщалось, что в дачном доме в Подмосковье нашли изрубленное тело пенсионерки.