Подросток задержан, дядя оштрафован: полиция Удмуртии рассказала подробности жестокого конфликта в семье

Вечером 39-летний мужчина распивал спиртное вместе со своим несовершеннолетним родственником. После застолья они вдвоем направились в дом мужчины. Там во дворе между подростком и 43-летней женой хозяина вспыхнула ссора. Юноша несколько раз ударил женщину кулаками. У пострадавшей медики диагностировали переломы ребер, вред здоровью квалифицирован как средней тяжести. После избиения подросток заметил в незапертом автомобиле Chevrolet ключи, сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Хозяйка дома незамедлительно позвонила в полицию. Сотрудники ДПС задержали угонщика в соседнем населенном пункте неподалеку от его места жительства. Освидетельствование показало 0,465 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе — подросток был пьян. В отношении 16-летнего правонарушителя отдел дознания возбудил уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и поставят на учет в ПДН. Кроме того, на подростка составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ — за управление транспортным средством в состоянии опьянения при отсутствии водительских прав. Его 39-летний дядя также понесет наказание: полицейские привлекли мужчину к ответственности по статье 6.10 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.