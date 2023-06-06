Подрыв Каховской ГЭС сделал невозможным контрнаступление ВСУ
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Последствия подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции не дают возможности украинским войскам для контрнаступления. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Отмечается, что форсирование Днепра войсками Киева осложняется тем, что берега реки имеют серьезные затопления в силу неконтролируемого выброса воды.
Подчеркивается, что командованию Вооруженными Силами РФ это позволяет сосредоточить войска и внимание в других местах.
Ранее сообщалось, что ВСУ из-за прорыва дамбы ГЭС потеряли свои позиции.