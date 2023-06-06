Последствия подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции не дают возможности украинским войскам для контрнаступления. Об этом сообщают « Народные новости » со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что форсирование Днепра войсками Киева осложняется тем, что берега реки имеют серьезные затопления в силу неконтролируемого выброса воды.

Подчеркивается, что командованию Вооруженными Силами РФ это позволяет сосредоточить войска и внимание в других местах.

Ранее сообщалось, что ВСУ из-за прорыва дамбы ГЭС потеряли свои позиции.