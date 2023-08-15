Похитителей дезодорантов задержали в Волоколамске

Сотрудники ГУ Росгвардии по Подмосковью задержали в Волоколамске похитителей дезодорантов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Кража произошла в магазине на Широкой улице, где трое местных жителей взяли с прилавка двадцать дезодорантов, положили их в рюкзаки и направились к выходу.

Когда похитители проходили мимо кассовой зоны, их остановили сотрудники магазина. Работники нажали кнопку сигнализации, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии.