Похитителей дезодорантов задержали в Волоколамске
Фото: [Пресс-служба ГУ Росгвардии по МО]
Сотрудники ГУ Росгвардии по Подмосковью задержали в Волоколамске похитителей дезодорантов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Кража произошла в магазине на Широкой улице, где трое местных жителей взяли с прилавка двадцать дезодорантов, положили их в рюкзаки и направились к выходу.
Когда похитители проходили мимо кассовой зоны, их остановили сотрудники магазина. Работники нажали кнопку сигнализации, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии.
«Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленников сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка», - рассказали в ведомстве.