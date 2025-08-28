Появились подробности атаки БПЛА по одному из курортных регионов России

В Северском районе и Геленджике продолжают ликвидировать последствия атаки беспилотников на гражданские объекты. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Так, в поселке Афипском из-за падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Площадь пожара составила 20 кв. метров. Отмечается, что к ликвидации огня привлечены 21 человек и 8 единиц техники.

В районе села Криница под Геленджиком после падения обломков дрона произошло возгорание в лесном массиве. По данным экстренных служб, специалисты обнаружили три очага пожара общей площадью 200 кв. метров. Для тушения огня привлекли 14 человек и 4 единицы техники.

Информация о пострадавших не поступала. На местах чрезвычайного происшествия (ЧП) работают экстренные и специальные службы. Ситуация находится под контролем.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 102 украинских БПЛА.