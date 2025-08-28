В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 27 августа до 07:00 мск 28 средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили масштабный налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Министерства обороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовано над акваторией Черного моря — 22 единицы. Над территориями Ростовской и Самарской областей уничтожено по 21 БПЛА в каждой.

Над Краснодарским краем сбито 18 беспилотников, над Республикой Крым — 11 летательных аппаратов. Над Воронежской и Саратовской областями уничтожено по три БПЛА, над Волгоградской областью — два беспилотника.

Один летательный аппарат сбит над акваторией Азовского моря. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подступах к стратегически важным объектам.

Чрезвычайных ситуаций (ЧС) и разрушений на земле не допущено, информация о возможных пострадавших или повреждениях не поступала. Системы ПВО вновь продемонстрировали высокую эффективность при отражении массированной атаки беспилотников.

Ранее член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев выразил мнение, что Прибалтика может разрешать ВСУ запускать со своей территории БПЛА.