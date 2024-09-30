Появились записи удара «Искандера» по железнодорожному эшелону ВСУ в Николаевской области

Telegram-канал «Изнанка» представил видеоматериалы атаки на железнодорожный состав в этом районе Украины. Съемка производилась с помощью дрона, и на видео можно наблюдать тепловоз.

Запечатлено, как ракета поражает последние вагоны поезда, который пытается уехать. Затем видны взрыв и интенсивное возгорание груза.

Следует уточнить, что удар осуществили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в момент, когда состав разгружали в районе поселка Казанка.

Согласно сообщениям источника, в результате удара были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами.

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