В сводке о ходе специальной военной операции говорится, что подразделения группировки войск «Центр» успешно завершили освобождение Нелеповки в ДНР.

На этом участке фронта российские войска также осуществили атаки по позициям 47-й, 150-й, 151-й механизированных бригад. А также 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, а также 109-й, 116-й и 119-й бригад теробороны и 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко.

В результате отражения девяти контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных бригад противник понес потери, которые составили до 630 военнослужащих, две бронемашины «Козак», шесть автомобилей, а также 152-мм гаубицу «МСТА-Б» и 122-мм орудие Д-30.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в краже электроприборов задержали в магазине в Подольске.