Появилось фото женщины-дайвера, предположительно, причастной к подрыву «Северных потоков»

Стали известны новые детали о Валерии Чернышевой — дайвере, которая может быть причастна к подрыву газопроводов «Северный поток». Согласно расследованию, она обладает рекордами в глубоководных погружениях и свободно владеет иностранными языками. Об этом сообщает RT.

Согласно данным RT, Чернышева родилась в Киеве, где окончила Национальный торгово-экономический университет по специальности «отельно-ресторанный и туристический бизнес». Помимо родного языка, она владеет испанским и изучала португальский.

С 2006 по 2009 год женщина работала инструктором по дайвингу, о чем свидетельствуют ее профили в социальных сетях. На одной из фотографий она запечатлена с флагом киевского дайвинг-клуба «Dive Team Kiev UA», который организовывал туры в Крым и Египет.

По данным немецкого издания Die Zeit, именно Чернышева настояла на продолжении операции, несмотря на неблагоприятные погодные условия, когда другие участники акции выражали сомнения. Также сообщается, что она является рекордсменкой Украины по глубоководным погружениям среди женщин.

