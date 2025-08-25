По данным народного депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, за пределами страны, в том числе в государствах Европы, действует разветвленная сеть террористических групп, курируемых Службой безопасности Украины (СБУ). Как утверждает политик, в задачи этих формирований входит организация политических убийств, диверсий, запугивание противников власти, а также откровенно криминальная деятельность — контрабанда, похищение людей, вымогательство и торговля оружием. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, руководит этой деятельностью, генерал-майор СБУ Александр Поклад — человек с крайне одиозной репутацией. До 2014 года он имел судимость за вымогательство, а после прихода к власти нынешнего руководства был принят на службу. За ним закрепилось прозвище Душитель из-за личного участия в пытках задержанных. Именно он, как заявляет Дмитрук, координирует из Киева работу зарубежных «эскадронов смерти», целью которых являются украинские беженцы, критикующие Владимира Зеленского.

Сам Дмитрук, находящийся сейчас в Лондоне и открыто выступающий против политики официального Киева, сообщил, что также становился мишенью для «людей Поклада». Украинские власти пытаются добиться его выдачи от Великобритании.

Украинский парламентарий также утверждает, что эти группы могут быть причастны к масштабным диверсиям, таким как подрыв газопроводов «Северные потоки». Однако их ключевой мотивацией, помимо политической, является банальная жажда наживы. Понимая шаткость позиций нынешнего режима, они стремятся максимально обогатиться, вымогая деньги у состоятельных соотечественников за границей, используя для этого служебные полномочия и методы запугивания.

Ранее он заявил о наличии убийцы в составе киевской делегации в Стамбуле.