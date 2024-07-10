Politico: Украина захотела добиться полной свободы в ударах оружием США по территории РФ

Киев взялся за борьбу за снятие любых ограничений в ударах американскими вооружениями по объектам на российской территории. Об этом сообщило издание Politico.

Журналисты сослались на заявление Андрея Ермака, руководителя офиса президента Зеленского. Ранее появлялись известия, что Белый дом разрешил украинской армии наносить удары оружием, которое поставляется из Соединенных Штатов, по российским войскам под Харьковом. Вооружения должны использоваться для контрбатарейной борьбы, но при этом запрещено применение ракет ATACMS и других ракетных систем дальнего действия. Теперь же украинцы будут требовать от администрации Байдена, чтобы все подобные препоны в использовании оружия были сняты.

«Украина планирует усилить давление для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории», - указало издание.

В первую очередь ВСУ надеются на снятие любых ограничений в отношении ракет ATACMS. Помимо этого, украинские власти хотят получить от США список тех вооружений, которые американцы готовы предоставить им в качестве помощи, а также детальный график их передачи.

Чуть ранее президент Байден выразил полную уверенность в том, что Украина сможет сдержать российскую армию в том случае, если ее поддержит НАТО. При этом такая поддержка должна быть всеобъемлющей.