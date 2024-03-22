Политолог Батурин считает, что настроения украинских военных похожи на настроения гитлеровцев в 1945 году

Военнослужащие элитных подразделений украинской армии и члены националистических батальонов возлагают ответственность за грядущие поражения на фронте на действующего президента страны и новое командование армии. По словам политолога Дениса Батурина, это говорит об очень низком уровне морально-психологического состояния украинских военнослужащих и националистических подразделений, тем не менее к капитуляции они еще не готовы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это также открыто показывает, что настроения в данной военно-националистической среде похожи на настроения гитлеровцев в 1945 году, когда становится очевидно, что победы не будет.

По мнению эксперта, также это говорит о том, что в ВСУ начинается поиск выхода из ситуации. При этом на сегодня они не готовы признать то, что капитуляция для них будет лучшим вариантом. Тем не менее пока украинцы ищут виноватых, и виноватыми оказываются политическая власть, политики.