Политолог Батурин считает, что Украина не может атаковать российские ракетные радары без участия Вашингтона
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Один из американских чиновников завил, что Вашингтон обеспокоен попытками Киева наносить удары по российским системам раннего оповещения о ракетном нападении, поскольку подобные атаки могут дестабилизировать обстановку. По словам политолога Дениса Батурина, удары по отечественным РЛС Украина не может наносить самостоятельно. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что это дальнобойные ракеты, которые нужно наводить, а данная функция находится в руках Вашингтона и является спутниковой группировкой, самолетами-разведчиками, беспилотными самолетами. Таким образом, это целая система, доступа к которой Киев не имеет.
По мнению эксперта, американская сторона предприняла информационный вброс в попытке скрыть свои действия. На самом деле ситуация заключается в том, что американцы явно идут на эскалацию, прикрываясь украинцами, что это они наносят удары по объектам радиолокационной системы дальнего обнаружения, включая и старты ракет с атомным оружием. Такие заявления должны делать официальные лица, а не идти от лица анонимных источников.