Политолог Бобров объяснил лицемерие мировых институтов после признания Киева в теракте на Крымском мосту

По словам политолога Константина Боброва, признание Незалежной ответственности за теракт на Крымском мосту осенью прошлого года очередной раз дискредитирует международные институты и подтверждает террористический характер киевского режима. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что публично признание в этом является прямой аналогией с признаниями террористов в ответственности за совершенные деяния в мире.

По мнению эксперта, это серьезный удар по репутации западной пропаганды, однако в объективность их институтов мировое сообщество давно не верит, а в конечном итоге все это приведет к резкому снижению эффективности на всех уровнях.

Он отметил, что признание послужит тому, что будет озвучено на неизбежном трибунале для руководителей киевского режима.