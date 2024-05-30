Политолог Дудчак заявил о росте коррупции на Украине в связи с ужесточением мобилизации

Нежелание жителей Украины принимать участие в войне стало причиной масштабной коррупции: так, за освобождение от мобилизации с них требуют 10-17 тыс. долларов. По словам политолога Александра Дудчака, рост уровня коррупции в Незалежной после ужесточения мобилизации является естественным последствием. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в стране давно поняли, что коррупция является весьма прибыльной деятельностью, однако ставки, как правило, растут, и это повышение цены станет последним, поскольку у людей нет ресурсов.

По мнению эксперта, взятки украинским военкомам неэффективны, поскольку не дают гарантии того, что человека не заберут на фронт, так как условия постоянно меняются. Поэтому главной задачей на данный момент является не откупиться непосредственно от военкома, а вообще покинуть страну.