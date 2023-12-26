Политолог Евстафьев назвал главный шок Запада от России

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, контрнаступление украинской армии обернулось полным провалом за счет профессионализма и мужества российских бойцов, а также единения и сплочения российского общества, так как фронт опирается на состояние тыла. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что именно настроение общества больше всего пугает Запад.

По мнению эксперта, западные страны надеялись, что русские побегут, а никто не побежал. Это для них стало шоком.