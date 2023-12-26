Политолог Евстафьев назвал главный шок Запада от России
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
По словам политолога Дмитрия Евстафьева, контрнаступление украинской армии обернулось полным провалом за счет профессионализма и мужества российских бойцов, а также единения и сплочения российского общества, так как фронт опирается на состояние тыла. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что именно настроение общества больше всего пугает Запад.
По мнению эксперта, западные страны надеялись, что русские побегут, а никто не побежал. Это для них стало шоком.