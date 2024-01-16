Политолог Евстафьев считает, что Москва ведет войну с откровенно террористическим режимом
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам политолога Дмитрия Евстафьева, целью ночной атаки украинских дронов на Воронеж стали гражданские объекты, то есть киевский режим переходит к тактике террора. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что прежде всего мишенью атаки стали объекты гражданской инфраструктуры: атомная электростанция, жилые кварталы.
По мнению эксперта, такая ситуация требует от граждан РФ дисциплины и сплоченности.