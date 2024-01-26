Политолог Гаспарян считает, что Трепова* не осознает свои действия

По словам политолога Армена Гаспаряна, Дарья Трепова*, осужденная за совершение теракта в северной столице в апреле прошлого года, пришла в зал суда для заслушивания приговора в весьма странной одежде. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что эти люди не осознавали, на что шли, и что за это последует расплата.

По мнению эксперта, Трепова* не до конца соображает, что сделала, и решила, что образ глупой девочки сыграет для нее облегчающую роль.

*признана экстремистом.