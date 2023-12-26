Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженным Силам РФ удалось сорвать украинское контрнаступление за счет эффективно выстроенной системы оборонительных рубежей, высокой боеготовности и надежности и результативности отечественной военной техники. По словам политолога Ивана Коновалова, в нашей стране главной силой является вера в победу, в этом ее отличие от западных стран, ведущих с нами войну руками украинцев. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что у Запада существует мнение, что если они что-то придумали, то это решит дело, а по факту в этом вопросе все решает сапог пехотинца в нужной точке.

По мнению военного эксперта, Киев весьма надеется получить от Запада истребители F-16, но даже их использование не сможет переломить ситуацию на фронте. К тому же это очень дорогая техника, что Запад не сможет позволить передать их Незалежной в большом объеме.