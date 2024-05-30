Политолог Коновалов считает, что Европа воспримет развертывание РСМД с серьезной тревогой

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия может предпринять шаги в сфере ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам политолога Ивана Коновалова, развертывание американцами РСМД в европейских и азиатских странах дестабилизирует там внутреннюю обстановку. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что ситуация является довольно серьезной, наша страна недаром обозначает эту проблему, поскольку американцы ведут себя в высшей степени безответственно.

По мнению эксперта, при условии размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, как это было во времена холодной войны, то в первую очередь они в этих государствах получат огромные демонстрации. Поэтому европейцы такие действия со стороны Вашингтона воспримут это с весьма большой тревогой, это создаст напряжение, а власти тех стран, которые позволят это сделать, станут иметь огромные проблемы.