Политолог Корнилов считает, что давно всем известны итоги анонсов Буданова* про Крым

По его словам, это может быть как блефом, так и глупостью. Но не стоит забывать, что ГУР – это по сути террористическая структура, и иногда она доводит дело до конца.

Эксперт добавил, что в любом случае все эти анонсы давно известно, чем в итоге заканчиваются: когда у него спрашивают, где войска, он отвечает, что они там были, несколько военных высадились, то есть он выполнил свое обещание.

По его мнению, спецслужбы нашей страны работают очень активно, в связи с чем выводы будут сделаны. Российская агентура сможет отделить зерна от плевел и определить, где реальная угроза, а где только бахвальство.

*Внесен в список террористов и экстремистов.