Политолог Кошкин назвал цель ВСУ при подрыве Каховской ГЭС
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По словам военного политолога Андрея Кошкина, подрыв Каховской гидроэлектростанции является частью контрнаступления киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что обвинения российской армии со стороны Украины в этом имеют цель ускорить получение от Запада истребители F-16.
Кошкин пояснил, что обстрел Каховской ГЭС украинскими войсками идет еще с осени прошлого года, а информационная пропаганда в перекладывании ответственности за теракт на Россию является частью контрнаступления ВСУ.
По мнению эксперта, украинский лидер, созвав срочное заседание СНБО, таким образом пытается разжалобить западные страны.