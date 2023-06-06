Политолог Кошкин назвал цель ВСУ при подрыве Каховской ГЭС

По словам военного политолога Андрея Кошкина, подрыв Каховской гидроэлектростанции является частью контрнаступления киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что обвинения российской армии со стороны Украины в этом имеют цель ускорить получение от Запада истребители F-16.

Кошкин пояснил, что обстрел Каховской ГЭС украинскими войсками идет еще с осени прошлого года, а информационная пропаганда в перекладывании ответственности за теракт на Россию является частью контрнаступления ВСУ.

По мнению эксперта, украинский лидер, созвав срочное заседание СНБО, таким образом пытается разжалобить западные страны.