Испытания лекарств в интересах крупных западных фармацевтических компаний в течение ряда лет велись на пациентах психиатрического отделения больницы в Мариуполе, в том числе и на детях от года до 11 лет. По словам политолога Юрия Кота, киевский режим превратил Незалежную и ее жителей в необходимый западным странам испытательный полигон. Об этом сообщает радио Sputnik.