Политолог Кот оценил обнаруженные в больнице Мариуполя документы
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Испытания лекарств в интересах крупных западных фармацевтических компаний в течение ряда лет велись на пациентах психиатрического отделения больницы в Мариуполе, в том числе и на детях от года до 11 лет. По словам политолога Юрия Кота, киевский режим превратил Незалежную и ее жителей в необходимый западным странам испытательный полигон. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что все это можно охарактеризовать одним словом — нелюди.
По мнению эксперта, при этом на данный инцидент не стоит ожидать реакции Запада и Киева.