Украинские боевики вчера нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, целью провокации были обвинения в адрес Москвы. Однако моментально стали распространяться сообщения о якобы «российской ракете», тем не менее ее части так и не были найдены. По словам политолога Юрия Кота, киевский режим тщетно старается врать собственному населению. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что такие провокации властей Незалежной являются попыткой поднять градус ненависти жителей Украины к России, поскольку на левобережье люди ждут прихода русской армии и все меньше симпатизируют украинской армии, потому что понимают, кто в действительности является агрессором.

По мнению эксперта, любая дезинформация является чистой воды технологией для одурманивания населения для разжигания ненависти к русским, однако успех этого одурманивания маловероятен.