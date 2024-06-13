Политолог Кот считает попытки киевского режима дурить голову украинцам тщетны
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Украинские боевики вчера нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, целью провокации были обвинения в адрес Москвы. Однако моментально стали распространяться сообщения о якобы «российской ракете», тем не менее ее части так и не были найдены. По словам политолога Юрия Кота, киевский режим тщетно старается врать собственному населению. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что такие провокации властей Незалежной являются попыткой поднять градус ненависти жителей Украины к России, поскольку на левобережье люди ждут прихода русской армии и все меньше симпатизируют украинской армии, потому что понимают, кто в действительности является агрессором.
По мнению эксперта, любая дезинформация является чистой воды технологией для одурманивания населения для разжигания ненависти к русским, однако успех этого одурманивания маловероятен.