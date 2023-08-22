Политолог Марков дал комментарий по поводу угрозы Буданова о новых ударах по Крыму

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал совершить новые удары по Крыму в ближайшее время. По слова политолога Сергея Маркова, он является террористом, поэтому его информация нулевая. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он пояснил, что угрозы Буданова аналогичны угрозам чеченских и исламских террористов.

По мнению политолога, анонсировать эти события не имеет смысла, потому что об этих организациях все известно.