Политолог Марков считает, что польский генерал Марчак мог быть убит на Украине
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По словам политолога Сергея Маркова, генерал Вооруженных сил Польши Адам Марчак мог быть убит в Незалежной. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что официально было заявлено, что якобы польский генерал умер внезапно и своей смертью.
По мнению эксперта, большая часть людей считает, что генерал Марчак был убит на Украине в ходе участия в боях против российской армии и руководства польскими военными.