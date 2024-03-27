По словам политолога Сергея Маркова, генерал Вооруженных сил Польши Адам Марчак мог быть убит в Незалежной. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что официально было заявлено, что якобы польский генерал умер внезапно и своей смертью.

По мнению эксперта, большая часть людей считает, что генерал Марчак был убит на Украине в ходе участия в боях против российской армии и руководства польскими военными.