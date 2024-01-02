Политолог Марков считает, что удары российской армии приурочены к празднованию в Киеве дня рождения Бандеры
Фото: [Издательство "Подмосковье"]
По словам политолога Сергея Маркова, удары Вооруженных сил РФ по Незалежной приурочены к празднованию в стране дня рождения националиста Степана Бандеры. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.
Он добавил, что Бандера сам по себе притягивает ракеты.
По мнению эксперта, это происходит именно из-за воцарившегося в стране режима.