Политолог Марков считает, что удары российской армии приурочены к празднованию в Киеве дня рождения Бандеры

По словам политолога Сергея Маркова, удары Вооруженных сил РФ по Незалежной приурочены к празднованию в стране дня рождения националиста Степана Бандеры. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.