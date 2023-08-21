Политолог Марков заявил, что Зеленский планирует большой удар дронами по российским городам в четверг

По словам политолога Сергея Маркова, в предстоящий четверг, являющийся Днем независимости Украины, ее лидер Владимир Зеленский планирует нанести большой удар по российским городам дронами. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.

Он отметил, что, несмотря на то что в последние дни вновь были остановлены полеты самолетов и сбиты беспилотники российской системой ПВО, тревога увеличивается.

Напомним, что сегодня системой противовоздушной обороны был уничтожен дрон самолетного типа в городском округе Истра.