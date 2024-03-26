Политолог Мащенко считает, что вероятной целью теракта в «Крокусе» была попытка дестабилизации ситуации в России

По словам политолога Александра Мащенко, вероятной целью теракта в «Крокус Сити Холле» была попытка дестабилизации ситуации в нашей стране. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что также это было попыткой продемонстрировать, что никто не находится в безопасности, что спецоперация несет риски для всех граждан нашей страны вне зависимости от места их проживания.

По мнению эксперта, следовательно, они стараются создать кризис уменьшения доверия к нынешней власти.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. По последним данным, всего погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений, 45 – от пожара.