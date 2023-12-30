По словам политолога Владимира Шаповалова, удары украинской армии по мирному населению Белгорода говорят о расчеловечивании народа Украины, и этот процесс стартовал в стране давно. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что эти человеконенавистнические идеи по существу являются фашистскими и нацистскими.

По мнению эксперта, конкретные слои населения и общества Незалежной в настоящее время буквально одурманены нацистскими идеями, тем не менее в нашей стране в отношении украинцев подобного поведения не наблюдается.

Он добавил, что удары по мирному населению Белгорода совсем бессмысленны с военной точки зрения и являются для Незалежной кощунственной частью информационно-психологической войны, особенно в связи с провалами на линии фронта.