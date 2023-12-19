Политолог Шаповалов заявил, что США не волнуют убитые дети в секторе Газа
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По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Вашингтон разделяет жертвы среди гражданского населения от ударов израильской армии в секторе Газа и в украинском конфликте. Политолог Владимир Шаповалов оценил данное заявление. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его мнению, это типичная для Белого дома политика двойных стандартов, однако история показывает, что именно американцами были убиты сотни мирных жителей Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии.
Эксперт добавил, что нередко власти США подобные жертвы фальсифицируют.
По его словам, для Вашингтона убитые свыше четырех тысяч детей не имеют никакого значения, их просто не существует.