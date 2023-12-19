Политолог Шаповалов заявил, что США не волнуют убитые дети в секторе Газа

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Вашингтон разделяет жертвы среди гражданского населения от ударов израильской армии в секторе Газа и в украинском конфликте. Политолог Владимир Шаповалов оценил данное заявление. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его мнению, это типичная для Белого дома политика двойных стандартов, однако история показывает, что именно американцами были убиты сотни мирных жителей Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии.

Эксперт добавил, что нередко власти США подобные жертвы фальсифицируют.

По его словам, для Вашингтона убитые свыше четырех тысяч детей не имеют никакого значения, их просто не существует.