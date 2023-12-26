Политолог Светов оценил поведение ВСУ в плане атаки на порт в Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сегодня утром была произведена вражеская атака на Феодосию. Политолог Юрий Светов рассказал, о чем свидетельствуют такие действия украинской армии. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, полуостров был объявлен целью операции украинских спецслужб еще осенью.

Эксперт считает, что целью данной атаки стало не только запугивание населения, а также и попытка прервать путей сообщения, где Феодосия выступает важным портом.

По его мнению, это был своего рода ответ на вчерашнее освобождение российской армией Марьинки. Поэтому украинские военные также решили отметиться громким событием.

Политолог добавил, что ответом на это будет целенаправленное продолжение спецоперации.





