Политолог Светов пояснил, может ли передача Киеву F-16 стать началом ядерной войны

Москва станет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву в качестве преднамеренного сигнала Североатлантического альянса в ядерной сфере, их самолеты будут уничтожаться так же, как и прочая военная техника ВСУ. Политолог Юрий Светов рассказал, на самом ли деле передача истребителей является сигналом к началу ядерной войны и как на такое ответит наша страна. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, подобные действия действительно могут спровоцировать ядерную войну, поскольку истребители F-16 приспособлены к несению ядерного оружия, из-за чего их появление в зоне спецоперации означает, что Москва должна быть готова к ядерному удару по нашей территории.

Эксперт добавил, что при этом политическое и военное руководство стран альянса призывает не бояться Россию и не воспринимать слова российского лидера всерьез. Однако Россия может в ответ нанести превентивный удар по аэродромам, где размещены F-16, тем не менее данное решение может принять только верховный главнокомандующий, просчитавший всевозможные варианты реакций на такие действия.

По его мнению, премьер-министр Бельгии заявил, что готов передать 30 единиц F-16 Украине. Значит, России необходимо сделать так, чтобы данные самолеты туда не прилетели, по ним следует наносить поражение на территории Бельгии.