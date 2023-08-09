Политолог Журавлев назвал лиц, стоящих за арестом главы Димитровграда

Вчера были задержаны мэр Димитровграда Андрей Большаков и советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель по подозрению в получении крупной взятки. Политолог Дмитрий Журавлев высказал свое мнение о том, что за операцией по задержанию чиновников может стоять федеральный центр. Об это сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, о местечковой истории в данном деле речи быть не может, поскольку их задержать может только ФСБ.

Эксперт также высказал сомнение, что задержания лиц таких должностей продолжатся в субъектах РФ, поскольку через месяц продут выборы.