Разведка Великобритании подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, задачей которых станет организация диверсий на объектах инфраструктуры, ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал о причинах выбора именно боевиков с Украины. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, британцы выбрали украинцев, потому что те идут умирать и их не жалко, а подданые британского короля умирать не могут, тем более что последний раз их страна участвовала в боевых действиях во время Второй мировой войны.

Эксперт отметил, что у нацформирований Незалежной есть специфический опыт, включающий жестокость и готовность идти до конца.