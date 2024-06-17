Политолог Журавлев перечислил последствия удара НАТО ядерным оружием

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок военного блока в боевую готовность. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, может ли альянс первым применять ядерное оружие и к чему это приведет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, обсуждение НАТО о приведении ядерного оружия в боеготовность является своего рода посылом к тому, что скоро альянс может перейти черту, то есть еще немного, и уже неизбежная война.

Эксперт добавил, что при этом Североатлантический альянс всеми способами постарается избежать использования ядерного оружия, поскольку это станет концом для всего человечества.

По его мнению, на данный момент ситуация в области ядерного оружия такова, что его использование станет самоубийством человечества кто бы этого ни сделал. При этом запас ядерного оружия в мире колоссальный. Москва и Вашингтон по отдельности могут уничтожить планету по 15 раз, но после первого применения актуальность этого вопроса стоять не будет.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, число ядерных боеголовок на январь этого года составило более чем 12 тыс. штук. Россия и США вместе обладают около 90% всего ядерного оружия в мире.