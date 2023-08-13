Полицейские предотвратили вероятный теракт в Новороссийске
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В Новороссийске сотрудниками полиции был предотвращен возможный теракт. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что у приезжего жителя Челябинской области в квартире было найдено самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
Добавляется, что изначально 35-летний гражданин был задержан за кражу денег у продавца овощной палатки.
Уточняется, что в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается круг общения задержанного и выясняется его причастность к зарубежным кураторам.