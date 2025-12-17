Полиция Мытищ устанавливает личность мужчины, бросившего зажженные петарды в урну

Полиция Мытищ разыскивает мужчину, который устроил опасный фейерверк в центре города. По предварительным данным, неизвестный бросил зажженные петарды в мусорную урну на Тенистом бульваре, что привело к разлету искр и создало угрозу для прохожих и имущества.

Инцидент произошел сегодня. Сразу после поступления сообщения в дежурную часть 4-го отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» на место выехала оперативная группа. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личность злоумышленника и собрать доказательную базу.

Его действия будут квалифицированы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей ответственность за нарушение общественного порядка и правил обращения с пиротехническими изделиями.

