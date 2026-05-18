Минэкологии Московской области приглашает активистов присоединиться к месячнику защиты малых рек

В России стартовал масштабный экологический месячник — Единые дни защиты малых рек и водоемов. Акция продлится до 15 июня и призвана привлечь внимание общественности к сохранению водных ресурсов страны. Инициатором мероприятия выступила Сеть российских рек — добровольное объединение, созданное по инициативе волжского движения «Поможем реке». Сегодня в организацию входят более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов России.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул важность бережного отношения к водным ресурсам. По его словам, водные ресурсы — одно из главных наших природных богатств. В Подмосковье протекает около 4 тыс. рек, и состояние водоемов находится на постоянном контроле ведомства.

Ведомство ведет системную работу по восстановлению и расчистке водных объектов региона. В ближайшие планы входят:

начало работ по расчистке реки Копнинки в 2026 году;

разработка проектно‐сметной документации для расчистки Гефсиманских и Скитских прудов, а также Вифанского водохранилища в Сергиево‐Посадском округе;

расчистка реки Уча в Пушкинском округе — стартует после окончания нерестового периода;

ежегодная расчистка русловых прудов в рамках программы «100 прудов и озер», которая положительно влияет на состояние прилегающих участков рек.

Минэкологии Московской области призывает жителей региона присоединиться к экологическим акциям. Каждый может внести свой вклад в сохранение малых рек Подмосковья — принять участие в уборке берегов, помочь с мониторингом состояния водоемов или организовать собственное мероприятие в рамках месячника.

